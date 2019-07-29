Котировки акций «Яндекса» снизились в понедельник, 29 июля, на торгах Московской биржи более чем на 3,8% на фоне новостей о том, что Госдума может ограничить долю иностранного капитала в интернет-компаниях.

Депутат от «Единой России» Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, который ограничивает уровнем в 20% долю иностранцев в числе владельцев значимых сайтов. Новость об этом появилась в пятницу, 26 июля, вечером и вызвала распродажи бумаги на NASDAQ. На торгах на американской бирже акции Yandex снизились на 3,6%. В настоящее время они стоят около 37 долларов.

По словам аналитика компании «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, на Московской бирже на фоне распродаж оборот бумаг «Яндекса» в два раза превысил обычное значение. «Спекулянты пользуются ситуацией, чтобы заработать. В ближайшее время акции компании останутся волатильными», — прокомментировал он.

Дальнейшее развитие событий зависит о того, какие новости будут поступать из Госдумы, если законопроект будет приниматься без изменений, то это может вызвать более масштабное падение акций «Яндекса». Аналитик напоминает, что в октябре прошлого года бумаги интернет-компании потеряли около 25% после сообщений о готовящейся сделке со Сбербанком.

«К сожалению, сегодняшняя новость — это не слухи, поэтому на фоне ослабления рубля бумаги «Яндекса» могут потерять даже больше, чем на биржах США», — сказал он.

Накануне акции «Яндекса» показывали сильный рост после публикации финансовых результатов за II квартал 2019 года, которые вновь превзошли ожидания рынка. Выручка интернет-компании увеличилась на 39,5%, хорошие темпы роста продемонстрировали все основные бизнесы компании. В частности, выручка бизнеса такси прибавила 116,8%, чему способствовало увеличение числа поездок. Согласно консенсус-прогнозам рынка, акции «Яндекса» при сохранении положительной динамики финансовых показателей могут вырасти в цене до 2 950 рублей (46,7 доллара). Однако если законопроект об ограничении доли иностранцев будет принят, этого может и не случиться.