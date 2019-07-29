QIWI и «Яндекс.Деньги» выразили обеспокоенность принятием закона, запрещающего пополнять электронные кошельки наличными через платежные терминалы. По мнению компаний, такой шаг приведет не только к ухудшению доступности финансовых услуг, но и к «операциям в серой зоне».

Согласно поправкам к закону о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет Федерации, для пополнения неидентифицированных электронных кошельков должен будет использоваться банковский счет.

Теперь документ должен подписать президент. Закон вступит в силу после официального опубликования.

«Запрет пополнения анонимных кошельков наличными и ограничения на пополнения с банковских счетов существенно усложнят использование электронных денег. А это не только ущемляет интересы миллионов пользователей, которые лишаются единственной возможности не выходя из дома получить удобный инструмент для небольших расчетов, но и создает препятствия достижению целей государственной стратегии по повышению доступности финансовых услуг», — заявили ТАСС в пресс-службе «Яндекса».

«Кроме того, изменения негативно скажутся на доходах операторов электронных денег, которые наравне с банками вкладывают много средств в стимулирование безналичных платежей — а значит, в рост прозрачного денежного рынка и цифровой экономики», — отметили в компании.

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и «QIWI Кошелек» Соответствующие положения содержатся в поправках в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет Федерации.



Там также напомнили о неэффективности полного запрета использования неидентифицированных кошельков и привели в пример опыт Белоруссии, где после многих лет отказа от анонимных счетов обсуждаются варианты смягчения правил.

«В 2014 году законодатель уже ограничил функции анонимных кошельков, установив лимит в 15 тыс. рублей и запретив переводы на другие кошельки, счета или карты — сейчас с анонимного счета можно только оплатить товары или услуги российских организаций. Таким образом, из-за ограничений анонимный кошелек непривлекателен для противоправных действий, но, в отличие от наличных денег, более удобен для пользователя, прозрачен для регулятора и служит примером реализации стратегии ЦБ РФ по повышению доступности банковских услуг», — пояснили в «Яндексе».

«Мы сожалеем, что эти факторы, а также мнение бизнеса и отраслевых ассоциаций не были учтены при разработке поправок к ФЗ-161, ограничивающих функции анонимных электронных кошельков», — заключили в компании.

В платежном сервисе QIWI в свою очередь заявили, что цель данных поправок им неясна. «С прошлого года с анонимных кошельков запретили даже снимать наличные, так что этот инструмент платежа и так имел весьма ограниченный функционал. В любом случае использование анонимного кошелька для государства гораздо более прозрачно, чем использование наличных, поэтому запрет на внесение наличных, по нашему мнению, — это шаг назад, к операциям в серой зоне», — сообщили ТАСС в компании.

В QIWI отметили, что анонимный кошелек — самый легкий способ для людей, привыкших к наличным, попробовать банковские услуги.

«Если смотреть с точки зрения оборота, подавляющее большинство пользователей в нашей экосистеме являются идентифицированными. К тому же закон вступит в силу через год — к этому времени можно исключить даже незначительное негативное влияние», — уверены в QIWI.