Банк «Восточный» подал иск к кипрской компании Evison Holdings Limited (входит в Baring Vostok) и основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви о возмещении 9,8 млрд рублей убытков, причиненных банку. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы Арбитражного суда Амурской области.

Банк на прошлой неделе объявил, что готовит иск против Evison и Калви. «Иск направлен на возмещение убытков, причиненных банку в результате масштабных злоупотреблений со стороны бывшего контролирующего акционера, в числе которых вывод средств через фиктивные договоры оказания услуг или через договор отступных (ответчик предоставлял банку в погашение кредитов подконтрольных себе компаний облигации, купленные с рынка по цене в два раза ниже, чем переданные банку по отступному)», — поясняли в кредитной организации. Согласно сообщению «Восточного», иск также касается масштабного сокращения сотрудников Юниаструм Банка после объединения этих банков. «Это привело к тотальной потере компетенций в риск-менеджменте и работе с МСБ, что в итоге стало причиной существенного обесценивания корпоративного портфеля банка», — отмечали в «Восточном».

Перед подачей иска «Восточный» также обратился в Арбитражный суд Амурской области с ходатайством о предварительных обеспечительных мерах в виде ареста всего пакета Evison в банке (41,6% акций, или 334,2 млрд штук, уточняет РАПСИ). Сообщалось, что суд оставил это заявление без движения и предложил исправить замечания до 14 августа.

Банк «Восточный» будет судиться с Майклом Калви и Evison Holdings Иск направлен на возмещение убытков, причиненных банку в результате масштабных злоупотреблений со стороны бывшего контролирующего акционера, пояснили в «Восточном».

После слияния «Восточного» с Юниаструм Банком фонд Baring Vostok владел более чем 50-процентным пакетом в объединенном банке, а у бывших акционеров «Юниаструма» было порядка 40%, но после продажи в июне этого года фондом Baring Vostok (через Evison) по решению суда примерно 10-процентного пакета в «Восточном» компании «Финвижн» Артема Аветисяна (бывший ключевой собственник «Юниаструма») расклад сил между крупнейшими группами владельцев «Восточного» изменился.

В начале этого года после заявления, поданного в правоохранительные органы миноритарием «Восточного» из числа бывших акционеров «Юниаструма» Шерзодом Юсуповым, были арестованы ряд представителей Baring Vostok, включая основателя фонда Майкла Калви, по подозрению в хищении средств «Восточного».



Следствие подозревает Майкла Калви в мошенничестве на 2,5 млрд рублей в результате уступки кредита на такую сумму Первому коллекторскому бюро в обмен на ценные бумаги инвестфонда IFTG, который вкладывался в том числе в финтех-стартапы. Следствие считает, что акции стоили лишь 600 тыс. рублей. Калви, которого в феврале отправили в СИЗО, сейчас находится под домашним арестом.

