Правительство утвердило правила наполнения единой автоматизированной системе страхования жилья, сообщает РБК . Заниматься этим будут Минфин, МЧС, МВД, Росреестр, власти регионов и Центробанк, следует из постановления правительства от 30 июля.

Закон о единой системе страхования жилья вступит в силу 4 августа. Оператором системы станет Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

Как следует из постановления правительства, госорганы будут запрашивать необходимую информацию у ВСС, а тот — предоставлять ее в срок не позднее 15 дней. Среди таких сведений — перечень программ возмещения ущерба, участвующих в них страховщиков, сведения о договорах страхования жилья, размере страховой суммы и т. д. Минфин, в свою очередь, будет передавать ВСС данные о размере федеральной поддержки регионам на возмещение ущерба для жилья в связи с чрезвычайными ситуациями, МЧС — о самом факте ЧС, МВД и Росреестр — сведения о гражданах и их жилье, а Центробанк — о страховщиках.

Параллельно с запуском единой системы начинает действовать новый порядок страхования, при котором региональные власти смогут вводить собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций.

Как прокомментировала Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), осуществлять сами выплаты населению будут страховые компании и регионы, согласно региональным программам, которые до сих пор не приняты.

«Фактическая реализация закона произойдет только после выхода подзаконных актов и принятия страховых программ в самих регионах. Региональные программы определят порядок и условия заключения договоров страхования, а при наступлении страховых случаев — порядок и сроки выплат страхового возмещения гражданам, заключившим договоры страхования. При наступлении страхового случая в результате чрезвычайной ситуации, убытки от повреждения или утраты (гибели) жилья гражданам будут возмещены страховыми компаниями и из средств регионального бюджета», — говорится в комментарии.

Риски самих страховых компаний по таким выплатам принимает на себя АО РНПК, 100% дочка ЦБ. Так, после осуществления выплаты гражданам страховая компания обращается в АО РНПК за компенсацией своих убытков, которые составят 95% от выплаченных сумм возмещений по случаям с утратой жилья, и 60% в случаях повреждения жилья.