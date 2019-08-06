В Интернете появились фейковые видео с наложением лиц и голосов известных людей, с помощью которых мошенники похищают средства, рассказали РИА Новости в компании «Инфосистемы Джет» (работает в сфере системной интеграции, защиты информации).



«Последнее время на просторах Интернета появилось относительно новое явление deep fake — это фейковые видео с наложением лиц и голосов известных людей на видео различного содержания с применением технологий Deep Learning (нейронных сетей). Эта технология позволяет заменить движения губ и речь человека на видео. Обычному пользователю довольно сложно определить подобные фейки, и многие принимают такие шутки за чистую монету, что, в свою очередь открывает широкие возможности для разного рода мошенников и провокаторов», — рассказали в компании.

Эксперты компании обнаружили в Сети мошенническое видео с использованием образа шоумена Дмитрия Нагиева, где он якобы обещает пользователям ценный приз или денежное вознаграждение — для этого лишь надо перейти на сайт. В результате это ведет к потере денег, отметили в компании. Представитель шоумена сказал агентству, что ему неизвестно о таком роде мошенничества.

Как отметили в компании «Инфосистемы Джет», при нажатии на ссылку пользователь попадает на портал со сгенерированным именем домена. «Такие сайты обычно перестают отвечать через пару дней, потому что попадают в черные списки мошеннических. Но злоумышленники запускают новые сайты и новую рекламу, поэтому пока сложно судить, сколько именно пострадало пользователей», — отметили компании «Инфосистемы Джет».

В организации отметили, что обычный пользователь может распознать такие фейки по ряду признаков: например, если на видео глаза не моргают, все время открыты или полузакрыты, то, скорее всего, это deep fake; резкое колебания четкости изображения; появление странных шлейфов вокруг контура головы при резких движениях, поворотах, наклонах; колебания освещенности и теней на лице, если положение лица относительно источника света не меняется и ряд других.