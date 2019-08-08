Минтруд получил предложение Общероссийского народного фронта (ОНФ) о поправках в законодательство, которые могут разрешить штатным сотрудникам временно выполнять работу удаленно, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства.



«Данное письмо в Минтруд России поступило. Оно будет рассмотрено в установленном порядке», — сказал собеседник агентства.

Ранее ОНФ направил в Минтруд соответствующее предложение. Такой режим авторы предлагают устанавливать путем письменного соглашения сторон в случае возникшей необходимости: пробок на дорогах, личных обстоятельств и т. д. А условия организации труда на время удаленной работы регулировать статьей ТК, касающейся прав дистанционных сотрудников.

По данным опроса, проведенного ОНФ летом 2019 года, 90% россиян считают необходимыми законодательные изменения, позволяющие официально трудиться на дому по согласованию с руководителем. Почти у 60% респондентов возникала ситуация, когда им было необходимо временно поработать удаленно на дому, еще 27% хотели бы иметь такую возможность.

