Россиянам нужно внимательно относиться к кредитам в иностранной валюте из-за колебания курсов. Об этом в своем сообщении предупреждает Роспотребнадзор.

«Дешевый ипотечный кредит на 20 лет в швейцарских франках привлекателен только в том случае, если вы работаете в российском представительстве швейцарской компании, выплачивающей вам зарплату в этой валюте и подписавшей с вами трудовой контракт на 20 лет. Если же вы получаете рублевую зарплату, то курсовые колебания на протяжении кредитного срока обязательно вас неприятно удивят. И, скорее всего, не единожды. Падение курса рубля к франку в два-три раза во столько же раз увеличит ваши платежи по кредиту. А если они и до этого составляли, скажем, 35% ваших доходов, то для выплаты кредита потребуется реструктуризация. На нее банки идут очень неохотно, и с высокой вероятностью в этом сценарии вам придется расстаться с заложенной по кредиту недвижимостью», — говорится в сообщении.

Ведомство также указывает на опасность плавающих ставок по кредитам. В случае экономически нестабильной ситуации они могут значительно вырасти.

Кроме того, Роспотребнадзор предупреждает о высоких ставках при получении экспресс-кредита на покупки с минимумом данных о заемщике и о разных условиях банков по кредитным картам и картам с овердрафтом.

«На погашение овердрафта автоматически направляются зачисленные на текущий счет средства. Если возникла просрочка, деньги идут сначала на уплату комиссии за овердрафт и только потом — на проценты по нему и погашение основной суммы долга. У разных карт разных банков могут быть разные условия и «подводные камни». При этом банки часто предоставляют льготный период, в течение которого не начисляются проценты за использование кредита, этим можно выгодно пользоваться. Нужно обязательно, причем очень внимательно, прочитать договор и разобраться в нем, чтобы не переплачивать лишнее за пользование кредитными средствами», — рекомендует надзорная служба.