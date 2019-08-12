Временная администрация страховой компании «НАСКО» (АО «Национальная страховая компания Татарстан») установила в компании недостачу бланков страховых полисов ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

В ЦБ напоминают, что у СК «НАСКО» его приказом от 14 мая 2019 года были отозваны лицензии на осуществление страхования и перестрахования начиная с 15 мая.

По результатам проведенной в компании «НАСКО» инвентаризации признаны утраченными 48 316 бланков строгой отчетности ОСАГО. В релизе ЦБ приводится ссылка на реестр утраченных бланков .



Регулятор подчеркивает, что договоры страхования, заключенные от лица компании «НАСКО» после вступления в силу решения об отзыве ее лицензий с использованием в том числе бланков строгой отчетности ОСАГО, перечисленных в реестре, являются недействительными.

ЦБ заподозрил экс-руководство страховой компании «НАСКО» в попытке скрыть вывод активов Бывшее руководство страховой компании «НАСКО» (АО «Национальная страховая компания Татарстан»), у которой в середине мая были отозваны страховые лицензии, не передало назначенной туда временной администрации бухгалтерскую и иную документацию, в том числе учредительные и правоустанавливающие документы, принадлежащие и вверенные компании материальные и иные ценности, а также необходимую информацию и документы в отношении имущества и обязательств. Об этом говорится в сообщении, опубликованном накануне на сайте Банка России.

Бенефициар «НАСКО» Роман Цуркан заявил, что позиция временной администрации вновь вызывает недоумение. «Ранее сообщалось, что контрагентами АО «НАСКО» при активном взаимодействии с акционерами компании проведена беспрецедентная кампания по возврату бланков строгой отчетности ОСАГО. Осуществлены сбор, сохранность, сведение и последующая заактированная передача временной администрации 373 тысяч бланков строгой отчетности ОСАГО», — говорится в комментарии, поступившем в редакцию Банки.ру.

«Единичные бланки строгой отчетности ОСАГО, не переданные временной администрации, располагаются на руках недобросовестных страховых агентов. Однако у руководства временной администрации план четких действий по изъятию остатков бланков строгой отчетности у агентов отсутствует», — отмечается в сообщении.