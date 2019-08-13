Киевский апелляционный суд отклонил жалобу госкорпорации «ВЭБ.РФ» на действия украинского государственного исполнителя, связанные с реализацией на бирже акций Проминвестбанка (украинской «дочки» госкорпорации). Об этом сказано в определении суда, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.



«Закрыть производство по жалобе государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на действия главного государственного исполнителя отдела принудительного выполнения решений департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины», — сказано в определении.

Российская сторона просила суд признать противоправными действия госисполнителя в части «реализации ценных бумаг на фондовой бирже» — акций Проминвестбанка. Указанное определение может быть оспорено в Верховном суде в течение 15 дней.

Государственный исполнитель выставил пакет акций Проминвестбанка в размере 99,7726% на Фондовой бирже ПФТС (Первая фондовая торговая система). На торги выставлено более 5 млрд акций банка, аукцион назначен на 28 августа. Указанный пакет акций ранее был взыскан украинской стороной, его стартовая стоимость составляет 532,1 млн гривен (20 млн долларов).

Ранее издание «Лига» сообщало со ссылкой на данные Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, что три компании заявили о готовности приобрести акции Проминвестбанка. Речь идет о кредитном учреждении «Инвестиционное» киевлянина Александра Зиновьева, а также о финансовых компаниях «Женева» и «Европейское сберегательное общество», связанных с экс-главой «Альфа-Банка» (Украина) Андреем Волковым.

«ВЭБ.РФ» считает незаконным аукцион по продаже акций Проминвестбанка на Украине и сообщил, что обжалует эти действия в украинских судах разных инстанций, а также в международном арбитраже. Ранее «ВЭБ.РФ» подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине относительно Проминвестбанка. Точная сумма иска будет устанавливаться оценщиками.