Абсолют Банк запустил сервисы бесконтактной оплаты Samsung Pay, Google Pay и Garmin Pay для держателей карт Visa. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно ввести данные карты Visa Абсолют Банка в платежном приложении Samsung Pay, Google Pay или Garmin Pay, затем получить СМС-код от банка для активации. После этого расплатиться с помощью мобильного устройства можно будет в любом терминале, поддерживающем технологию бесконтактной оплаты.

При использовании Samsung Pay оплачивать покупки можно будет даже через терминалы, не поддерживающие бесконтактную оплату.