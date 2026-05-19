Банки начали повышать лимиты по кредитным картам

Общий лимит по кредитным картам в апреле 2026 года составил 163,34 млрд рублей против 152,28 млрд рублей в марте. За месяц показатель вырос на 8%, а в годовом выражении — на 14%. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Количество новых кредитных карт в апреле выросло на 3% к марту, до 1,39 млн единиц. По сравнению с апрелем 2025 года выдачи выросли на 22%.

Вырос и средний лимит по кредиткам. В апреле он составил 119 тысяч рублей, на 4 тысячи рублей больше, чем в марте. В годовом выражении лимит сократился: в апреле 2025 года кредитки выдавались в среднем на 126 тысяч рублей.

Всего за январь — апрель банки выдали 4,82 млн кредитных карт с общим лимитом 537,62 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество выдач выросло на 4%, объем средств сократился на 3%.

Самые крупные лимиты по кредитным картам в апреле одобряли в Ненецком АО (215 тысяч рублей), Магаданской области (186 тысяч рублей) и Якутии (153 тысячи рублей).

Летом 2025 года банки начали массово урезать лимиты по кредитным картам. Жалобы клиентов на снижение лимитов по действующим картам и одобрение кредиток с низким лимитом продолжались до начала весны 2026 года.

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