Сибсоцбанк запустил новый вклад «Звонкое лето».

Сумма первоначального, а также дополнительного взносов — 5 тыс. рублей. Срок — два года. Процентная ставка устанавливается в размере 0,9 ключевой ставки ЦБ, установленной в период действия договора вклада. Проценты ежемесячно капитализируются.

Также предусмотрены расходные операции на сумму от 3 тыс. рублей при условии сохранения неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада.

«В случае досрочного расторжения договора в период от одного до шести месяцев пересчет процентов происходит по льготной ставке 3,25% годовых, а по истечении шести месяцев — в размере 0,9 ключевой ставки ЦБ», — комментирует главный эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру Юлия Прошина.