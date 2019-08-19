Замедление роста экономики вплоть до рецессии в России может быть спровоцировано достижением торговой войны между Китаем и США «точки кипения», считают эксперты ВШЭ. Об этом сообщается в обзоре Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ «ВШЭ» «Деловая активность российской промышленности в июне-июле 2019 года».

«Если торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира, США и Китаем, достигнет точки кипения и, соответственно, на какой-то период почти наверняка замедлятся темпы роста экономик указанных стран — это мгновенно приведет к заметному снижению мировых цен на сырьевые торгуемые товары и создаст значительные трудности для основного российского экспорта», — говорится в сообщении.

«Запуск подобного механизма обеспечит некоторые проблемы для бюджета России, негативную волатильность на валютном рынке, ухудшение инфляционной составляющей и другое, а в результате возможно замедление роста экономики вплоть до перехода в рецессию», — добавляют аналитики.

Как отмечается в обзоре, в 2020—2021 годах пройдет 12 лет с последнего мирового финансово-экономического кризиса 2008—2009 годов. Этот период, согласно экономической теории, считается средней циклической волной, после которой необходимо проводить серьезные инвестиции в основной капитал для повышения уровня загрузки стареющих производственных мощностей и частичной смены технологического уклада. Подобные перестроения приводят к кратковременной рецессии. Отмечается также, что срок в 10—12 лет — самый благоприятный срок для надувания различных финансовых пузырей.

При этом аналитики отмечают, что кризис в мировой экономике может наступить не раньше чем через полгода-год. В настоящее время ситуация критической не выглядит.

«Если страны из первого десятка мирового рейтинга по объемам номинального ВВП войдут в состояние экономической рецессии, а еще хуже — в финансово-экономический кризис, то это неминуемо отразится на российской экономике… Вместе с тем, если давление перечисленных и других негативных факторов достигнет точки бифуркации и мировая экономика войдет в рецессию или даже кризис, что абсолютно не исключено, то данный сценарий оценочно будет разыгран не раньше, чем через год-полтора. Пока еще ситуация в мировой экономике не выглядит критической», — говорится в документе.