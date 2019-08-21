Возможность платежей в СБП через мессенджеры была изначально заложена в концепции системы

ЦБ обсуждает интеграцию своей Системы быстрых платежей (СБП) с отечественным корпоративным мессенджером «Серафим», который используется для обеспечения безопасности коммуникаций в госкомпаниях и крупном бизнесе, рассказали «Ведомостям» три человека из IT и банковского бизнеса, знающих о проекте от его участников; по данным СПАРК, «Серафим» принадлежит Антону Немкину и Евгению Жуланову.

«Возможность платежей в СБП через мессенджеры была изначально заложена в концепции системы. В настоящий момент мы изучаем этот вопрос», — сказал представитель ЦБ, оператора системы.

«Мы рассылали много презентаций по разным «песочницам» и акселераторам, и нас заметил ЦБ. Как вектор, как модель для нас – это WeChat в Китае, мессенджер, в котором есть возможность оплаты товаров и услуг», — рассказал Немкин и пояснил, что сейчас с ЦБ «разрабатываются несколько инициатив».

По данным Google Play, пользователи скачали «Серафим» более 500 раз; пока мессенджер не вышел на широкий рынок, это произойдет осенью, говорит Немкин.

По мнению экспертов, ЦБ мог решить использовать «Серафима», поскольку это российский мессенджер в отличие от WhatsАpp или Facebook Messenger; услуга найдет свою нишу, но не станет массовой, хотя в среднесрочной перспективе такой канал может стать достаточно популярным среди банков и клиентов.