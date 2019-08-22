Депутат Государственной думы Виктор Зубарев направил запрос первому зампреду правительства — министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 4% для многодетных матерей. Об этом сообщает «Российская газета». Также мерой поддержки может стать снижение стандартного налогового вычета.

Зубарев напомнил, что, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 51% многодетных семей в России живут за чертой бедности. По данным Росстата за 2017 год, также самый высокий уровень бедности в стране наблюдается среди детей, которые живут в многодетных семьях. Из оценок Минтруда следует, что около 80% семей, которые сегодня находятся за чертой бедности, это семьи с детьми.

По словам депутата, одной из льгот поддержки может стать снижение стандартного налогового вычета, другой — снижение ставки НДФЛ с 13% до 4%.

«Сейчас подобными преференциями в рамках эксперимента пользуются самозанятые в четырех регионах. Почему бы нам не провести аналогичный эксперимент в тех регионах, где многодетные семьи находятся в «зоне риска»: Хакасии, Забайкалье, Курганской области», — предложил Зубарев.