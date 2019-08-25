Большинство россиян положительно относятся к использованию так называемых «умных» технологий и устройств, свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ совместно с организацией «Цифровая экономика».



Согласно исследованию, 60% хотели бы жить в «умном» доме, 55% — носить одежду из «умных» материалов, меняющую свойства в зависимости от погоды.

Виртуальные голосовые помощники также популярны среди россиян. Так, 59% опрошенных заявили, что готовы пользоваться голосовыми помощниками, встроенными в смартфоны и другие устройства.

С меньшим энтузиазмом россияне относятся к внедрению нейротехнологий и технологий дополненной реальности. 38% хотели бы воспользоваться очками, которые самостоятельно находят информацию в Сети о любом объекте, на который направлен взгляд. 32% заинтересованы в использовании нейроинтерфейсов — миниатюрных устройств, с помощью которых можно отдавать команды компьютеру силой мысли.

Новые технологии в сфере транспорта при их появлении готовы использовать сравнительно небольшое число россиян. 37% стали бы использовать автомобиль с электрическим двигателем. Беспилотным автомобилем воспользовался бы каждый пятый опрошенный (21%). 38% хотели бы воспользоваться технологией доставки товаров или почты беспилотными летательными аппаратами.

Самым большим интересом пользуются инновации, отражающие популярные веяния повседневной жизни — использование цифровых технологий, увлечение ЗОЖ и заботой об экологии, комментирует результаты исследования руководитель исследовательских проектов в сфере HR-исследований Аналитического центра НАФИ Анастасия Яранова.

«Так, «умный» дом позволяет вносить свой вклад в заботу об окружающей среде. Персональный консультант способен облегчить жизнь, в которой в разы увеличился информационный поток, и стало сложно найти нужную информацию не потому, что ее нет, а потому что информации слишком много. Браслет, измеряющий состояние здоровья, и тесты на выявление предрасположенности к генетическим заболеваниям — атрибуты вдумчивого отношения к собственному здоровью и здоровью будущих детей, а также повсеместному увлечению здоровым образом жизни», — поясняет эксперт.