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• Президент России Владимир Путин обеспокоен медленным ростом реальных доходов граждан. «Реальные доходы людей растут медленно. Это не может не вызывать беспокойство», — сказал он. Глава государства также отметил ряд положительных показателей российской экономики, но призвал сделать экономический рост более устойчивым.

• Мошенники выманивают у граждан деньги, представляясь именами известных банковских аналитиков, сообщают СМИ. Услышав знакомую фамилию, граждане с доверием относятся к рекомендациям и указаниям по телефону. В результате страдает и деловая репутация самих экспертов. В кредитных организациях обеспокоены новой тенденцией и предупреждают, что настоящие аналитики никогда не связываются с частными клиентами по телефону.

• Активнее остальных россиян за ипотечными кредитами в первом полугодии обращалось население Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов и Тюменской области, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Последние три строчки рейтинга занимают Ингушетия, Чечня и Дагестан. В свою очередь, эксперты FinExpertiza назвали наиболее нуждающиеся в ипотечных каникулах регионы. Это Республика Алтай, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Бурятия, где наиболее высокая доля просрочек по жилищным кредитам.

• Почти 15% исключенных из реестра ЦБ микрофинансовых организаций продолжают выдавать гражданам займы. Половина выявленных нелегалов были исключены из реестра по собственной инициативе. Эксперты отмечают, что тенденция может в ближайшем будущем набрать обороты и создать для граждан значительные риски, если ответственность для таких компаний не ужесточить вплоть до уголовной.

