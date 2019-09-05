В Казань этапировали бывшего главу местного офиса банка «Открытие» Олега Поляха, который, по версии следствия, осенью прошлого года похитил из кассы более 220 млн рублей. Экс-банкир утверждает, что проиграл все деньги на бирже, сообщает «Коммерсант» . Ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Бывший директор операционного офиса «На Московской» банка «Открытие» в Казани c декабря 2017 года по сентябрь 2018-го, используя свое служебное положение, организовал хищение из хранилища банка свыше 220 млн рублей. При этом в СМИ появилась информация, что настоящие купюры в хранилище были заменены на билеты из «банка приколов».

До сегодняшнего дня о судьбе Олега Поляха ничего известно не было. В июле его задержали в городе Новороссийске Краснодарского края.

Олег Полях вину свою полностью признал и сообщил, что похищенные деньги проиграл на бирже. При этом он не помнит, в какой инвестиционный фонд он вкладывал.

В Вахитовском райсуде Казани уже рассматривается выделенное в отдельное производство дело в отношении соучастницы банкира — бывшего главного кассира операционного офиса Натальи Степановой, которая по указанию Поляха проводила фиктивные кассовые операции по обмену валют, после чего получала наличные средства, заменяя их муляжами банкнот.