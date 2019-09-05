Сотрудники администрации президента и профильные чиновники обсуждают идею создания единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в Рунете, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких ведомств, в качестве аналогов они приводят систему измерений ТВ-аудитории, которой пользуются все российские телеканалы, и госсистему учета кинобилетов (ЕАИС), в которую кинотеатры обязаны передавать данные по каждому киносеансу.

Госсистема интернет-учета предназначена прежде всего для учета показов российского профессионального видеоконтента, то есть в первую очередь сериалов и шоу отечественных телеканалов; одновременно Минкультуры уже разрабатывает систему учета онлайн-показов отечественных фильмов и, возможно, сериалов, а в Госдуму внесет проект о единой системе онлайн-трансляции телеканалов, обсуждение этих двух проектов и концепции интернет-учета происходит параллельно, сообщили несколько собеседников издания.

Еще одна возможная задача такого государственного интернет-счетчика – мониторинг показов интернет-рекламы для целей налогообложения, Федеральная налоговая служба заинтересована в сборе данных о рекламных доходах интернет-компаний, в том числе иностранных интернет-холдингов, сообщили источники.

Также сбор данных по интернет-аудитории призван решить управленческие задачи самого государства, которое хочет четко понимать, какой контент смотрят ее граждане в Сети, какие интернет-площадки оказывают наибольшее влияние на общественное мнение и так далее.

Организацией сбора данных займется Mediascope, уверены все собеседники «Ведомостей».