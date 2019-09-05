Минэкономразвития прогнозирует компенсирование части снижения ставок по ипотеке ростом цены на недвижимость в ближайшие два года. Об этом сообщил глава министерства Максим Орешкин в интервью телеканалу РБК в рамках Восточного экономического форума, передает ТАСС.

«По нашим оценкам, 2020—2021 годы — начало довольно продолжительного цикла с точки зрения увеличения спроса на недвижимость, увеличения цен. Будет происходить следующая ситуация: часть снижения процентных ставок, часть снижения платежей по ипотеке будет компенсирована ростом цены на недвижимость», — сказал он.

Рост цены, как пояснил Орешкин, означает больший интерес для застройщиков с точки зрения строительства нового объекта. «И этот цикл сейчас начнет активно раскручиваться», — отметил министр.