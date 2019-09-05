Снижение ипотечной ставки для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) до 2% позволит сократить отток населения и, возможно, даже приведет к его притоку в регион. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя соответствующее предложение президента России Владимира Путина.

«Всячески принимаются меры, направленные на стимулирование притока (населения. — Прим. ред.) на Дальний Восток, а не, наоборот, оттока, потому что с Дальнего Востока люди уезжают. Поэтому полагаю, что эти меры как минимум снизят отток, а если еще и будет приток, то можно только подчеркнуть правильность таких решений», — отметил депутат.

«Конечно, если ипотечная ставка будет понижена до 2% (в ДФО. — Прим. ред.), это станет достаточно серьезным шагом, чтобы дать возможность молодой семье создаться, начать решать жилищный вопрос», — подчеркнул Нилов.

Жители Дальнего Востока смогут получить ипотеку под 2% годовых Получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.

По его словам, в вопросе льготной ипотеки нужно пересмотреть два момента. Во-первых, необходимо увеличить возраст молодой семьи, который в настоящий момент составляет 35 лет, и многие не успевают приобрести жилье, находясь в очереди. Во-вторых, нужно предоставить россиянам возможность использовать льготную ипотеку для покупки не только первичного, но и вторичного жилья.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ-2019 заявил о необходимости снижения ставки по ипотеке в ДФО до 2% для молодых семей. По его словам, программа может быть запущена в текущем году сроком на пять лет. Распространить ее предлагается на первичное жилье и объекты индивидуального жилищного строительства для участников программы «Дальневосточный гектар».