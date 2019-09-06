Запуск программы льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей Дальнего Востока планируется на ноябрь или декабрь 2019 года, сообщил в пятницу ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) директор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков.

«До конца года программа запустится, где-то, я думаю, в самом конце года, в ноябре-декабре. Агентства могут уже собирать предварительный спрос, и сразу существенная часть тех, кто попадает под эту программу, — они смогут сразу податься», — сказал Чекунков.

Первоначальный взнос по льготной ипотеке будет в два раза ниже среднерыночного — на уровне 10%, а воспользоваться ею на первом этапе, по оценкам главы ФРДВ, смогут около 8 тыс. семей дальневосточников.

Говоря о необходимых бюджетных тратах на реализацию этого вида поддержки, Чекунков сказал, что в ближайшие два года сумма может достичь 15 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин объявил на ВЭФ о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых, которая начнется уже в этом году. На первом этапе получить ипотеку смогут молодые семьи и те, кто хочет построить жилье на «дальневосточных гектарах».