«Русский Стандарт» предлагает посетителям Банки.ру кредитную карту Travel Black на специальных условиях. Для ее оформления необходимо заполнить заявку на сайте.

По карте предусмотрен кешбэк в размере 10% за любые авиа- и ж/д билеты, отели, аренду автомобилей, туры (максимум 5 тыс. баллов) , а также до 10% на портале travel.rsb.ru, 2% кешбэка за другие покупки (максимум 10 тыс. баллов в месяц), компенсация баллами расходов на путешествие (от 3 тыс. рублей). Баллы обмениваются по курсу 1 балл равен 1 рублю. Также по карте предусмотрены упаковка багажа, консьерж-сервис, страховка для выезжающих за рубеж и ряд других сервисов.

При оформлении карты на портале Банки.ру можно получить 10% баллами от суммы покупок в супермаркетах в первый месяц (максимум 1 тыс. баллов).

«Для держателей карты предусмотрены скидки и привилегии, а также возможность бесконтактной оплаты», — отмечает эксперт по карточным продуктам Банки.ру Марина Вербицкая.