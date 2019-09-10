«Дыра» в капитале РАМ Банка, лицензия которого была отозвана 26 июля текущего года, составляет 1,791 млрд рублей, следует из материалов Центробанка.

Согласно данным отчета временной администрации, опубликованного на сайте регулятора, активы банка на дату по результатам обследования оцениваются в сумму порядка 614,086 млн рублей, обязательства — более чем в 2,405 млрд.



Таким образом, отрицательная разница между активами и обязательствами составила 1,791 млрд рублей.

​ЦБ отозвал лицензию у ​РАМ Банка​ Центральный банк России с 26 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РАМ Банка (регистрационный номер 3480, г. Москва). Об этом регулятор сообщает в своем пресс-релизе.



Объясняя отзыв лицензии у РАМ Банка, ЦБ в числе прочего указывал, что кредитная организация заключала «схемные» сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов. Банк также «нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц», говорилось в релизе регулятора.