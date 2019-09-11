Необходимо внести поправки в трудовое законодательство с целью учета сложившихся в современном мире реалий, заявил глава правительства России Дмитрий Медведев. Возможный переход на четырехдневную рабочую неделю, по его словам, не будет использован для урезания зарплат, сообщает РБК .

Речь идет о том, чтобы человек мог так построить свой рабочий график, чтобы работать четыре дня в неделю или работать меньшее количество часов каждый день, пояснил Медведев.

«Я об этом специально сказал на столетии Международной организации труда, чем вызвал довольно бурную дискуссию и различного рода суждения, сомнения: что это означает, что хотят, чтобы четыре дня человек работал и получал за четыре дня, а не как за пять, что это способ урезать зарплату? Нет, конечно. Речь идет о том, чтобы ввести гибкое регулирование, чтобы с учетом развития технологий, чтобы с учетом развития экономики человек мог сам планировать свое рабочее время и работодатель, конечно, тоже», — объяснил Медведев в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24».

Медведев: возможный переход на четырехдневную рабочую неделю не должен снизить зарплаты Также необходимо учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин выразил мнение, что переход на четырехдневную рабочую неделю может произойти через 40—50 лет.

В среду, 11 сентября, Медведев также отметил, что действующее трудовое законодательство в целом не соответствует реалиям рабочих отношений.

По его словам, сегодня значительная часть людей работает дома, количество фрилансеров растет с каждым годом. «Это очень часто люди, которые зарабатывают вполне приличные деньги, но они никак не связаны правилами внутреннего распорядка: необходимостью в 9 часов утра приходить на работу, а в 18 часов уходить, отлучаться с работы только с разрешения начальника», — объяснил глава российского правительства.