Швейцарская трейдинговая компания New Stream Trading (NST) подала в Лондонский международный третейский суд запрос об арбитраже из-за спора с Антипинским нефтеперерабатывающим заводом и Сбербанком, полагая, что ответчики причинили ей ущерб в сотни миллионов долларов. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном в среду от имени компании New Stream.

«10 сентября 2019 года New Stream Trading AG (NST) подала запрос об арбитраже против Антипинского НПЗ (ANPZ), а также Сбербанка России, Сбербанка (Швейцария) и связанных сторон в Лондонский международный третейский суд (LCIA). Требование NST оценивается в несколько сотен миллионов долларов», — говорится в сообщении.

Поясняя свои действия, NST указывает, что причиной обращения в суд стал «значительный ущерб, причиненный NST действиями сторон-ответчиков, включая среди прочего дефолт Антипинского НПЗ по поставкам продукции, несмотря на получение очень существенных предоплат за продукцию, и действия Сбербанка в качестве основного кредитора на НПЗ».

NST указывает на то, что в свете сложившейся ситуации посчитала необходимым «отстаивать свои права и восстанавливать свою репутацию», заметив, что «всегда работала в соответствии с действующими законами и правилами».

Возбуждено уголовное дело против бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Ранее Сбербанк назвал экс-главу Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко в числе лиц, осуществлявших незаконные действия.

Газета «Коммерсант» сообщала в июле, что New Stream Trading якобы фактически принадлежит владельцу «Нового потока» Дмитрию Мазурову, а номинально ею владеет его сестра Ксения. На судебных разбирательствах интересы NST будет представлять юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

В пресс-службе Сбербанка в свою очередь ТАСС сообщили, что кредитная организация официально не получала никаких исковых требований от компании New Stream Trading.