Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора.

На данной отметке ставка находится с марта 2016 года. Ставка по депозитам при этом понижена до минус 0,5% с минус 0,4%, а маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Таким образом, решения ЕЦБ совпали с прогнозами экспертов.

Регулятор также объявил, что с 1 ноября возобновляет программу выкупа активов в размере 20 млрд евро в месяц. «Совет управляющих ожидает, что выкуп будет действовать столько времени, сколько потребуется для усиления адаптивной денежно-кредитной политики, и завершится незадолго до того, как регулятор начнет поднимать ключевые процентные ставки», — говорится в сообщении.

Регулятор ожидает, что ставки ЕЦБ останутся на их текущих или более низких уровнях по крайней мере до тех пор, пока прогноз по инфляции не приблизится к отметке, близкой к 2%, в рамках прогнозного периода. По итогам прошлого заседания ставки ожидались на уровне текущих или ниже по крайней мере до конца первого полугодия 2020 года.