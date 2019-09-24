Fitch прогнозирует замедление в 2020 году роста розничного кредитования в России до 15%, сообщил ТАСС старший директор банковской аналитической группы Fitch Ratings Александр Данилов в кулуарах ежегодной конференции Fitch Ratings «Прогноз по макроэкономической ситуации и банковскому сектору России — 2019».

«В следующем году [рост кредитования] будет зависеть от того, что будет с ПДН (показатель долговой нагрузки). Пока предварительное мнение, что, если не будет сильного ужесточения [мер ЦБ], то сильно это не скажется. Процентов 15 рост будет. К искомым 10%, к которым регулятор хочет прийти на основании лишь тех мер, которые были озвучены, [прийти] будет сложно. Будет замедление, но торможением это не будет», — сказал он.

По мнению аналитика, рост розничного кредитования в 2019 году составит около 20%. Многие банки, наоборот, стараются выдать больше кредитов, ожидая дополнительных мер от ЦБ, полагает Данилов.

Он не исключил введения дополнительных мер регулятором. Однако эксперт отметил, что это не произойдет быстро, так как Банк России, возможно, захочет посмотреть на эффект, которого достигнут уже принятые меры. «Они [ЦБ] посмотрят на первые месяцы. Ноябрь-декабрь. Эти месяцы не очень показательные, они сезонные. Может быть, они захотят посмотреть, что будет в январе-феврале», — пояснил Данилов.

ЦБ неоднократно выражал обеспокоенность темпами роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков, которые заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат.

С 1 октября российские банки должны будут рассчитывать показатель долговой нагрузки и применять надбавки к коэффициентам риска в зависимости от показателя долговой нагрузки и полной стоимости кредита. Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.