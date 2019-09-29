Челиндбанк предлагает оформить карту «Платиновый Кешбэк» в категории Visa Platinum в рублях, долларах США или евро.

По карте предусмотрен кешбэк 3% за покупки в категории «Шопинг и красота». Максимальная сумма возврата — 3 тыс. рублей в месяц.

На остаток собственных средств на картсчете начисляется 3% годовых в рублях и 0,1% годовых в валюте.

Комиссия за выпуск карты составляет 5 тыс. рублей / 83 доллара / 71 евро.

Плата за снятие наличных в устройствах банка отсутствует. В банкоматах и кассах сторонних банков взимается 1%, минимум 115 рублей.

Срок действия карты — один год.

«Карта будет интересна клиенту наличием кешбэка, начислением процентов на остаток. Также держателю предоставляется карта Priority Pass, по которой предусмотрено два бесплатных прохода в бизнес-залы при среднемесячной сумме покупок от 60 тысяч рублей», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.