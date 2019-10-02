Средний размер просроченной задолженности россиян перед микрофинансовыми организациями за год сократился почти на 25% и по итогам августа составил 11 тыс. рублей, следует из исследования Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), которое есть в распоряжении РИА Новости.



«Средняя сумма долга по микрозайму, подлежащая взысканию, за последние два года снизилась на 44%. Если в 2017 году она была на уровне 19,8 тысячи рублей, в 2018 году — 14,5 тысячи рублей, то в 2019 году — 11 тысяч рублей», — подсчитали эксперты.

В НАПКА считают, что на эту тенденцию повлияла совокупность нескольких факторов: ужесточение регулирования микрофинансового рынка, в частности постепенное снижение максимальной суммы начисленных процентов, восстановление платежной дисциплины граждан после рецессии 2015—2016 годов и развитие института кредитных историй.

Сокращение средней просрочки связал с изменениями в регулировании и гендиректор «М.Б.А. Финансы» Федор Вахата. «Мы полагаем, что снижение связано с изменениями регулирования микрофинансового рынка: тщательнее проверяется кредитная история заемщиков, регулируются процентные ставки и условия предоставления кредитов», — отметил он.

Президент НАПКА Эльман Мехтиев ожидает, что в будущем средняя сумма просроченного долга заемщиков МФО продолжит снижение, одним из факторов станет введенный с 1 октября показатель долговой нагрузки (ПДН). «В будущем средняя сумма просроченного долга продолжит снижение, в том числе на это повлияет и введение показателя предельной долговой нагрузки, который ограничит выдачи заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Как следствие, сократится и количество дефолтов, и средняя сумма долга. В перспективе, через 12 месяцев она может опуститься на 5—10%», — сказал он.

Российские банки и микрофинансовые организации с 1 октября должны при выдаче потребительских кредитов рассчитывать долговую нагрузку заемщиков. При этом микрофинансовая организация, которая выдаст заем клиенту с ПДН выше 50%, будет нести дополнительную нагрузку на капитал в размере 50% от суммы займа, а с 1 января 2020 года — 65%.