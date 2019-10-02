Число обманутых дольщиков может удвоиться, прогнозируют в «Опоре России». В зоне риска — девелоперы, которым не одобрили кредиты и не разрешили достраивать объекты по старой схеме после перехода на эскроу-счета. Сейчас в неопределенной ситуации находится более 600 компаний, которые строят дома для 200 тыс. дольщиков, пишут «Известия» .

«Сегодня в масштабах страны невозможно оценить, в какой стадии готовности жилые комплексы, находящиеся в зоне риска, и какое количество граждан уже приобрели в них квартиры. Но мы предполагаем, что реестр обманутых дольщиков увеличится минимум вдвое, то есть до 400 тысяч человек», — сказал «Известиям» член президиума «Опоры России» Дмитрий Котровский.



По оценкам рабочей группы президиума генерального совета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков, сегодня в реестре примерно 200 тыс. человек.



Позицию «Опоры России» по возможному увеличению числа обманутых дольщиков разделяют в девелоперских компаниях, в частности в АПРИ «Флай Плэнинг», «КБК Проект», «Клубе инвесторов Москвы».

В исследовании Института экономики роста имени Столыпина, проведенном в 2018 году в связи с грядущим переходом строительной отрасли на проектное финансирование, говорится, что в 2020–2022 годах количество «обманутых дольщиков не только не уменьшится, но и возрастет на 176—340 тыс. человек».

По оценке президента ГК «Основа» Александра Ручьева, 10% потенциально проблемных застройщиков находятся в Москве, около 25% — в Московской области, 65% — в других регионах.



В Минстрое изданию заявили, что окончательная аналитика по таким девелоперам будет готова к декабрю. Пока у части застройщиков еще есть шанс получить кредиты — некоторые остались без банковских средств из-за неправильно оформленных документов.