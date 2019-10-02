К Системе передачи финансовых сообщений (СПФС, российский аналог SWIFT) подключились восемь зарубежных банков, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на 11-м Международном ПЛАС-форуме.

«На сегодняшний день в системе участвуют порядка 400 пользователей, с восемью иностранными участниками уже заключены договоры, 34 юридических лица также заключили договоры», — сказала представитель ЦБ. Она уточнила, что речь идет в первую очередь о странах ЕАЭС.

По данным регулятора, трафик передаваемых через СПФС сообщений составляет порядка 15% от внутрироссийского трафика в SWIFT по сравнению с 10—11% в прошлом году.

Банк России создал СПФС в ответ на угрозы отключить российские банки от SWIFT, которые появлялись с 2014 года. В конце сентября сообщалось, что ЦБ планирует передать подключение, установку и обслуживание на аутсорсинг специально уполномоченных сторонних организаций. Это, по идее регулятора, должно упростить процесс подключения российских и иностранных банков к системе.