30.09.2019 16:57 137

Банк России планирует перейти на схему обслуживания клиентов с помощью российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС). Регулятор может передать подключение, установку и обслуживание пользователей на аутсорсинг специально уполномоченным частным организациям — так называемым сервис-бюро.

Об этом «Известиям» рассказали два источника, информацию подтвердили в ЦБ. Собеседники «Известий» сообщили, что переход главным образом связан с планами подключать банки из стран дальнего зарубежья, таких как Иран или Турция.

По данным ЦБ на 1 сентября 2019 года, услугами СПФС пользовались 397 организаций. Большинство из них — банки или компании финансового сектора. Впрочем, среди клиентов системы есть и промышленные корпорации, например, «Газпром нефть» или «Роснефть».

По словам источников «Известий», регулятору крайне сложно оперативно обслуживать такую массу пользователей, поэтому он всерьез рассматривает передачу СПФС сети специально уполномоченных агентов — сервис-бюро.

В пресс-службе ЦБ на вопрос «Известий», планирует ли регулятор присоединять клиентов к своему решению через сторонние организации, сообщили, что в рамках развития СПФС механизм подключения через сервис-бюро действительно рассматривается.

Сейчас ЦБ обслуживает клиентов СПФС своими силами. С учетом амбициозных задач Банка России нарастить базу пользователей сервиса перед ним встал вопрос, как предоставить качественные услуги, значительно не наращивая штат, расходы и тарифы, сказал «Известиям» близкий к регулятору источник.

Однако если в России у СПФС пока нет критических проблем, то за границей подключать и обслуживать клиентов будет крайне затруднительно. А открывать свои подразделения за рубежом как госструктура Банк России не имеет ни желания, ни реальной возможности, сообщил другой источник «Известий», также близкий к регулятору.

Подробнее — в материале «Известий»:

Знал бы откуп: ЦБ планирует отдать свою версию SWIFT на аутсорсинг