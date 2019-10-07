В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии, сообщают «Известия» .

Как рассказал член думского комитета по финрынку Дмитрий Скриванов, депутаты намерены внести изменения в существующие законы о негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Они должны стать институтом, который позволит россиянам рассчитывать на вторую пенсию, а экономике — получать необходимый инвестиционный ресурс в виде длинных денег. Также необходимо решить проблему переходов, когда людей вводят в заблуждение и они теряют инвестиционный доход, сообщил Скриванов.

Второе направление — разработка механизмов, которые мотивировали бы людей самостоятельно копить на пенсию. Одна из мер — государственное гарантирование пенсионных резервов по индивидуальным договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Концепцию системы гарантирования пенсионных резервов также представят на заседании рабочей группы в среду, сообщила «Известиям» пресс-служба Центробанка.

Комитет Госдумы одобрил законопроект о выходе на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет Также законопроектом предлагается уточнить пенсионные основания, исключив из них условие о наличии страхового стажа.

По словам президента саморегулируемой организации «Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» (НАПФ) Константина Угрюмова, только за счет законодательной работы по развитию НПО можно будет повысить уровень пенсий в стране. Так, если граждане будут добровольно копить на пенсию в течение длительного времени, они имеют шанс повысить коэффициент замещения утраченного заработка до 46—56% с нынешних 36%.

Глава Ассоциации негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) Сергей Беляков отметил необходимость развития НПО в качестве основного механизма повышения пенсий для граждан и привлечения средств для негосударственных пенсионных фондов.

Минфин и ЦБ еще не высказали позицию в отношении инициатив СРО. В министерстве заявили, что они «находятся в стадии рассмотрения». Окончательная позиция Центробанка пока тоже не выработана.