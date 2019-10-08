Сбербанк расширил возможности сервиса «Покупай со Сбербанком» для своих клиентов. Теперь пользователи сервиса смогут оформлять заявку на кредит непосредственно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» на операционных системах Android и iOS.

Как поясняют в банке, для оформления кредита необходимо выбрать интересующий товар на сайте магазина-партнера, а в качестве сервиса оплаты — «Покупай со Сбербанком». После этого у пользователя откроется мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», в котором он сможет оформить заявку на кредит.

По данным Сбербанка, 72% пользователей сервиса «Покупай со Сбербанком» совершают покупки в кредит с мобильных устройств.



«Покупай со Сбербанком» — сервис онлайн-кредитования Сбербанка, который объединяет клиентов, партнеров и финансовые организации в рамках процесса оформления покупки в кредит. Сервис был запущен в декабре 2018 года.