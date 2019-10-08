Внешнеторговый оборот России в январе — августе составил 432,9 млрд долларов, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 2,8%. Такие данные приводятся в сообщении Федеральной таможенной службы РФ.

Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 117,3 млрд долларов. Показатель оказался на 11,7 млрд долларов меньше, чем за восемь месяцев прошлого года.

Экспорт России в январе — августе 2019 года составил 275,1 млрд долларов (минус 4,2% в годовом выражении). Удельный вес топливно-энергетических товаров в товарной структуре экспорта снизился до 63,7% (с 64,5% за январь — август 2018 года). Их стоимостный объем уменьшился на 5,5%, физический — возрос на 2,4%. Физический объем экспорта нефтепродуктов уменьшился на 10,3%.

Импорт России за восемь месяцев составил 157,8 млрд долларов (минус 0,3% к январю — августу 2018-го). В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 45,9% (в январе — августе 2018 года — 47%). Стоимостный объем ввоза этой продукции сократился на 3,3%, в том числе механического оборудования — на 4,4%, электрического оборудования — на 4,8%. Физические объемы импорта грузовых автомобилей возросли на 18,5%, легковых автомобилей — на 5,7%.

Среди основных торговых партнеров России в странах дальнего зарубежья увеличился восьмимесячный товарооборот с Китаем, Нидерландами, Турцией, США, Южной Кореей, уменьшился — с Германией, Италией, Японией, Польшей, Финляндией.

Среди стран СНГ увеличился экспорт в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Молдавию, Туркмению, уменьшился — в Белоруссию (которая является крупнейшим торговым партнером России в СНГ), на Украину, в Киргизию, Армению, Таджикистан. Выросли объемы импорта из всех стран СНГ, кроме Украины и Таджикистана.

Накануне ФТС также представила статистику по российскому импорту товаров из стран дальнего зарубежья за девять месяцев. По предварительным данным, в январе — сентябре 2019 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил порядка 155,5 млрд долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года уменьшился на 0,5%.



Отдельно в сентябре 2019 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил около 17,8 млрд долларов. По сравнению с августом текущего года показатель снизился на 5,4%, а относительно сентября 2018 года — увеличился на 5,3%.

