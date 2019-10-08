Председатель Арбитражного суда Башкортостана отказал в заявлении ООО «ГК «Миран» об ускорении рассмотрения дела о банкротстве уфимского Роскомснаббанка, говорится в определении суда.

Компания просила ускорить рассмотрение заявления Центробанка РФ, которое ранее было назначено на 23 октября.

Глава суда Игорь Арсенов заметил, что «продолжительность рассмотрения дела связана с процессуальной активностью участвующих в нем лиц, в том числе реализующих право на обжалование судебных актов, с необходимостью разрешать поступающие от сторон ходатайства».

«Календарная длительность рассмотрения настоящего дела с очевидностью свидетельствует об отсутствии нарушения разумного срока судопроизводства. С учетом изложенного и назначения даты судебного заседания на 23 октября 2019 года основания для принятия мер к ускорению рассмотрения дела и установления иной даты судебного заседания отсутствуют», — говорится в определении.

В июле Арбитражный суд Москвы отклонил заявление бывшего председателя правления Роскомснаббанка Флюра Галлямова о признании недействительным приказа об отзыве лицензии. Экс-руководитель банка обжаловал в суде приказ ЦБ РФ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулирование лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

ЦБ обнаружил «дыру» в Роскомснаббанке почти на 19 млрд рублей Также были обнаружены признаки совершения операций по выводу активов.

ЦБ РФ в марте отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. В деятельности Роскомснаббанка отмечались недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов — юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки «финансовой пирамиды».

Кроме того, на балансе Роскомснаббанка образовался значительный объем проблемных активов. В целях сокрытия своего реального финансового положения и искусственного поддержания величины капитала для обеспечения формального соблюдения обязательных нормативов Роскомснаббанк осуществлял непрозрачные для надзорного органа (схемные) операции, отмечал регулятор.

