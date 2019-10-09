Чистый отток капитала из России (чистое кредитование нерезидентов) за девять месяцев составил 24,9 млрд долларов, оказавшись несколько ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные комментария ЦБ «Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе — сентябре 2019 года» .

«Сальдо финансовых операций частного сектора в январе — сентябре 2019 года, согласно оценке Банка России, составило 24,9 млрд долларов США (29,9 млрд долларов США в январе — сентябре 2018 года). Определяющими в динамике показателя стали операции банков по увеличению внешних требований и сокращению обязательств перед нерезидентами. Финансовые потоки прочих секторов были в целом сбалансированы», — говорится в обзоре.

Напомним, в конце прошлого года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ , положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.

Согласно данным, публиковавшимся ранее, чистый отток капитала за восемь месяцев этого года равнялся 26,1 млрд долларов. Таким образом, отдельно в сентябре был приток в 1,2 млрд долларов.

ЦБ понизил прогноз по оттоку капитала из России на 2019 год до 40 млрд долларов При этом в 2020 году Банк России повысил свои ожидания по оттоку капитала из страны.

По оценке Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе — сентябре 2019 года уменьшилось до 57,2 млрд долларов с 75,1 млрд за аналогичный период 2018 года. Основную роль сыграло сжатие профицита внешней торговли товарами вследствие сокращения стоимостных показателей экспорта энергетических товаров на фоне ухудшения мировой ценовой конъюнктуры. Незначительный рост дефицита баланса услуг, связанный с увеличением их импорта, также повлиял на ослабление счета текущих операций.



«Международные резервы выросли на 51,1 млрд долларов США (на 35,6 млрд в январе — сентябре 2018 года) за счет покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и поступления средств от размещения в начале года суверенных ценных бумаг за рубежом», — сообщается также в материале ЦБ.