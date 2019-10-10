Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина призналась, что бурное развитие технологий — головная боль для регулятора. Банк России боится задушить прогресс в объятиях своего «нежного регулирования», но рисков, которые несут новые технологии, боится больше, заявила глава ЦБ на форуме Finopolis 2019.

Председатель регулятора отметила, что технологии трансформируют финансовый сектор. «Действительно, это перспективы, но часто, признаю, головная боль для регулятора», — сказала Набиуллина.

«Мы, с одной стороны, боимся задушить прогресс в объятиях нашего, как мы всегда понимаем, нежного регулирования, об этом мы много слышим от участников рынка. Но мы, конечно, как регулятор больше всего боимся неопознанных рисков», — добавила она.

Пятый форум Finopolis проходит в Сочи. Он посвящен инновационным финансовым технологиям.