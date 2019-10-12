БМВ Банк снизил ставки по программам автокредитования. Процентные ставки по специальным предложениям на покупку новых транспортных средств марок BMW/MINI снизились на 0,2—2 процентных пункта.
Таким образом, ставки по программам теперь находятся в диапазонах:
- «Демо формула» — от 11,9% до 12,8% годовых;
- «От MINIстерства» — от 7% до 10,4% годовых;
- «Из MINI в MINI» — от 5% до 8,7% годовых;
- «3easy Ride» — от 5% до 7,9% годовых;
- «Moto демо» — от 10% до 10,9% годовых;
- Special G310 — от 3,1% до 7,9% годовых.
Ссуда на приобретение новых автомобилей и с пробегом марок BMW, MINI, Rolls-Royce и мотоциклы BMW (программы: BMW / MINI / Motorrad Select, BMW / MINI / Rolls-Royce / Motorrad Standard, BMW/MINI/Rolls-Royce с пробегом, мотоциклы BMW с пробегом и для автомобилей других брендов) теперь выдается под ставку от 13,75% до 14,65% годовых (ранее — от 15% до 15,9% годовых).
Минимальный первоначальный взнос при предоставлении стандартного пакета документов остался без изменений и составляет 10% собственных средств заемщика от стоимости нового транспортного средства, а при кредитовании BMW 6 серии, BMW 7 серии, BMW 8 серии, BMW X6, BMW Х7, а также всех моделей BMW М — 25%. При оформлении ссуды по двум документам заемщику потребуется внести минимум 20% собственных средств от стоимости транспортного средства. Срок кредита по данным программам варьируется от года до пяти лет. Максимальная сумма кредита на покупку нового автомобиля может составлять 8,5 млн рублей, мотоцикла — 2,5 млн рублей. Личное страхование не влияет на размер процентной ставки.
«Преимуществом данных программ являются низкие процентные ставки и возможность оформить кредит с учетом остаточного платежа. Его максимальный размер составляет 70% от стоимости транспортного средства», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).