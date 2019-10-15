Сбербанк думает над концепцией персонализированных тарифов по аналогии с подписками у технологических компаний вместо традиционного комиссионного вознаграждения, сообщил в интервью агентству «Прайм» первый зампред крупнейшего российского банка Александр Ведяхин.

«В целом сейчас идет тренд на снижение ставок и изменение принципов комиссионного вознаграждения. Я думаю, что все больше и больше, и финансовых институтов в том числе, будет уходить в сторону персонализированных тарифов — по аналогии с подписками у технологических компаний», — сказал Ведяхин.

По его словам, стоимость годового обслуживания карты, в которую войдет, например, стоимость страховки — это первый шаг к подписке. «Я думаю, что в целом индустрия будет развиваться в этом направлении — не платеж за одну трансакцию, а фиксированная цена за набор трансакций, который уже включен в пакет сроком на полгода-год», — отметил топ-менеджер.

При этом Ведяхин указал, что Сбербанк пока не начал реализовывать пилотные проекты по подписке. «Мы думаем над такой концепцией, обсуждаем возможные варианты», — резюмировал первый зампред.

По данным РСБУ за январь — сентябрь, чистый комиссионный доход Сбербанка составил 334,5 млрд рублей. Глава Сбербанка Герман Греф в прошлую пятницу сообщил, что крупнейший российский банк на пути к отмене комиссий за переводы внутри банка, проводит эксперименты и в следующем году запустит этот процесс.