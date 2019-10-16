Необходимо поставить вопрос о законодательных изменениях, которые позволили бы ЦБ принимать обеспечительные меры, блокирующие финансовые средства при обоснованном подозрении регулятора на вывод активов, так как Центробанку не хватает полномочий для предотвращения незаконного вывода активов из страховых компаний, сообщил, выступая на пленарном заседании Госдумы, зампред ЦБ Владимир Чистюхин, пишут «Ведомости» .

По словам партнера FMG Group Михаила Фаткина, уже есть действующий механизм в законе, позволяющий ЦБ пресекать вывод активов из страховых компаний: если у сотрудников регулятора возникают подозрения на вывод активов, то они обязаны обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, а правоохранительные органы в случае подтверждения информации должны возбудить уголовное дело, в рамках которого могут арестовывать счета, руководство и бенефициаров страховых компаний, объясняет юрист.

Что регулятор будет понимать под «обоснованным подозрением на вывод средств клиентов», спрашивает Фаткин: такая формулировка подразумевает отсутствие прозрачности в мотивации принятия или непринятия ЦБ решения о блокировке счетов страховщиков.

Эксперты считают, что с новыми полномочиями ЦБ вряд ли получится предотвратить вывод – он происходит слишком быстро, а вот осложнить жизнь честному бизнесу вполне получится, также блокировка средств страховщиков будет негативно сказываться на их деятельности и может нарушать финансовую устойчивость, формируя таким образом предпосылки для их банкротства.