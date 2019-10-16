Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «РБА» на уровне «ruB-». Прогноз по рейтингу изменен с «негативного» на «стабильный».

Рейтинг банка обусловлен его слабыми рыночными позициями, низким качеством активов, приемлемыми показателями рентабельности бизнеса, адекватными позициями по капиталу и ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления, поясняют аналитики.

При этом изменение прогноза на «стабильный» связано с пересмотром стратегии развития банка и его переориентацией на планомерное увеличение бизнеса с фокусом на МСБ, а также с сохранением приемлемого уровня операционной эффективности деятельности.



Банк «РБА» специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц, деятельность преимущественно сосредоточена в Москве и Дагестане. В числе прочего отмечается, что агентство негативно оценивает повышенную концентрацию кредитных рисков на аффилированных с банком структурах, а также повышенный уровень размещенных средств в Республике Дагестан, которая имеет низкий уровень инвестиционной привлекательности.

