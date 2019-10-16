Зимний Интеллектуальный кубок в номинациях «Самый интеллектуальный банк» и «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере» состоится 14 ноября 2019 года в Москве.



Ведущий мероприятия — знаток клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель «Хрустальной совы» Михаил Скипский.

Интеллектуальный кубок — это аналог телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Отличие заключается в том, что на одной площадке одновременно играют несколько команд, они соревнуются друг с другом. Ведущий читает одни и те же вопросы всем командам. На каждый вопрос дается минута на обсуждение. По окончании обсуждения капитаны команд сдают ответы на специально подготовленных бланках. За каждый правильный ответ команда получает по 1 баллу. Команда, набравшая наибольшее количество баллов в своей номинации, становится победителем и получает главный приз — «Хрустальную сову». А также публикации о команде в журналах «Банковское обозрение» и «Банковское дело», на сайтах www.finversia.ru, www.bosfera.ru, www.bankdelo.ru.

Свое участие уже подтвердили ЦБ, Банки.ру, Абсолют Банк, банк «Ренессанс Кредит», Фора-Банк, Новикомбанк, Нордеа Банк, QIWI, ГК «НРК — Р.О.С.Т.», ГК «Регион», СК «Арсеналъ», платежный сервис «Золотая корона», БКС, АО «Открытие Брокер», Philips, ГК «Инфосекьюрити».

Кубок состоится 14 ноября по адресу: улица Русаковская, д. 13, стр. 5, концертный зал Borodino Hall.



Начало мероприятия в 18:00.

Интеллектуальный кубок проходит при поддержке ассоциации «Россия», Центра Финансовых Технологий (ЦФТ) и системы платежных сервисов «Золотая корона» (международный бренд — KoronaPay).



Подать заявку на участие можно:



Елене Елисеенковой: elis@kubok24.ru, +7 (926) 226-49-13;

Дарье Прозоровой: prozorova@kubok24.ru, +7 (977) 643-07-11;

Анастасии Скогоревой: skogoreva@kubok24.ru, +7 (916) 933-15-70;

Марии Кислицыной: kislitsyna@kubok24.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (495) 123-33-24.

