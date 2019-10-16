Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление БМ-Банка о взыскании солидарно 1,003 млрд рублей с ЗАО «Тролза» (машиностроительная компания, крупнейший в стране производитель троллейбусов) и АО «Арно», говорится в материалах суда.



Также Арбитражный суд Саратовской области назначил на 31 октября рассмотрение заявления банка «Россия» о признании банкротом ЗАО «Тролза».

Ранее это заявление было оставлено без движения в связи с его ненадлежащим оформлением. В карточке арбитражного дела содержится информация о долге ЗАО перед банком в размере 189,6 млн рублей.

Компания «Тролза» (ранее была заводом имени Урицкого) расположена в Энгельсе Саратовской области. Троллейбусы и электробусы с динамической подзарядкой «Тролза» работают во всех 86 городах России, где имеется троллейбусное движение.