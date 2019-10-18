Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) будут следить за соблюдением прав заемщиков при продаже ипотечных долгов коллекторам, заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«Мы считаем, что поскольку ипотека активно стимулируется государством, поскольку это сложный и очень растянутый во времени процесс, нужно очень внимательно следить за соблюдением прав должников. Поэтому эксперты Народного фронта будут наблюдать за процессом и реагировать в случаях злоупотреблений со стороны коллекторов и кредиторов», – сказала она.

По ее словам, в случае просрочки по ипотеке банки пытаются войти в положение заемщика и предлагают ему способы выхода из ситуации. Коллекторам же будет просто незачем предлагать должнику различные реабилитационные или поддерживающие процедуры, как, например, рефинансирование или ипотечные каникулы. Коллектору будет легче реализовать залог и получить прибыль, пояснила Лазарева. Эксперт ОНФ подчеркнула, что с продажей долга коллекторам заемщики, попавшие в трудную жизненную ситуацию, не смогут взять ипотечные каникулы.

Ранее сообщалось, что коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными.