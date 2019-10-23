В эфире «Первого канала» в программе «Право на справедливость» министру финансов и первому вице-премьеру Антону Силуанову задали вопрос, почему из 19 млн россиян, находящихся за чертой бедности, за поддержкой к государству обратились лишь 4,2 млн человек.

«Многие, наверное, просто еще не знают, что есть 380 видов поддержки», — сказал Силуанов, добавив, что узнать о видах поддержки можно в органах социального обеспечения.

«Второе — это, возможно, сложная процедура получения того или иного вида помощи», — сказал министр. «Сейчас уже мы где-то упростили, но где-то еще остались сложности. Это сложная процедура, потому что нужно доказать, что у тебя такой-то уровень доходов, надо справки брать и так далее. Есть тут соответствующие вопросы», — добавил он. Силуанов также заметил, что государство реализует национальные проекты, которые призваны решить вопрос бедности.

По итогам первого полугодия 2019 года за чертой бедности живут 19,8 млн россиян (13,5%), следует из последних данных Росстата. Это больше, чем по итогам первого полугодия 2018 года, когда численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составляла 19,6 млн человек (13,3%).