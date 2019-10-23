Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Эксперт Банка на уровне «ruCCC». По рейтингу сохранен «негативный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен низкой оценкой рыночных позиций, уязвимой позицией по капиталу в сочетании с низкими показателями рентабельности, умеренно низким качеством активов, удовлетворительной ликвидной позицией и консервативными оценками корпоративного управления», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, основу активов банка на 1 сентября 2019 года формирует ссудный портфель, представленный требованиями к физлицам (46% активов), а также к юрлицам и индивидуальным предпринимателям (29% активов). Кредиты физлицам характеризуются высокой продуктовой концентрацией — доля автокредитов в портфеле физлиц составляет 90% на 1 сентября 2019-го, рост указанного сегмента за период с 1 сентября 2018-го по 1 сентября 2019-го — 17%.

«Уровень корпоративного управления оценивается консервативно по причине низкой операционной эффективности, недостаточно эффективной работы подразделения внутреннего контроля и невыполнения в срок намеченных планов по увеличению капитала банка путем размещения дополнительной эмиссии. Кроме того, агентство обращает внимание на повышенные операционные и регуляторные риски, связанные с интенсивным наличным денежным оборотом в банке (в среднем за период с 1 сентября 2018 года по 1 сентября 2019 года отношение дебетовых оборотов по счетам 20202 и 20209 к средним активам составило 82%)», — заключили в «Эксперт РА».

