Изменения по вкладам за 23 октября: Газпромбанк, Морской Банк, банк «Славия», «Металлург», Эксперт Банк, «Международный Финансовый Клуб», Банк Казани.

Газпромбанк понизил ставки по долларовым вкладам

Газпромбанк понизил ставки по вкладам в долларах. Доходность депозита «Для сбережения» (от 91 до 1 097 дней) составит 0,55—1,3% годовых (ранее — 0,8—1,5%), а «Для первых» (на 91, 181 и 270 дней) — 0,65—1,1% годовых (до этого — 1—1,4%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Газпромбанк — Пенсионные сбережения» (на 91, 181 день, один год и один день, два года и один день, три года и один день) привлекается под 0,55—1,2% годовых (вместо 0,8—1,4%). Проценты по вкладу на 91,181 день, один год и один день выплачиваются в конце срока, на два года и один день, три года и один день — ежегодно.

Депозит «На жизнь» можно оформить под 0,3—0,8% (вместо 0,5—1,2%), а «Газпромбанк-Бизнес» — под 0,1—0,6% годовых (прежде — под 0,2—0,9%). Срок — от 91 до 1 097 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Дополнительные взносы предусмотрены для вкладов «На жизнь» и «Газпромбанк-Бизнес». Проценты на дополнительные взносы начисляются по отдельным ставкам.

Минимальная сумма всех депозитов составляет 500 долларов.

Банк «Морской» уменьшил ставки по вкладам

Банк «Морской» снизил ставки по вкладам на 0,1 процентного пункта. Депозит «Надежная гавань» (от 3 тыс. рублей на 91, 181, 275, 367 и 549 дней) можно оформить под 5,5—7,15%, а «Накопительный» (минимальная сумма вклада неограниченна, на 29 дней) — под 4% годовых.

Проценты выплачиваются в конце срока. По «Накопительному» предусмотрены расходные операции.

«Правильным курсом+» (от 3 тыс. рублей, от 31 до 549 дней) открывается под 4,85—5,7% годовых.

Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Море возможностей+» (от 30 тыс. рублей, от 31 до 549 дней) привлекается под 3,5—4,25%. Предусмотрены расходные операции. Проценты ежемесячно капитализируются.

По депозиту «Морская звезда» (от 30 тыс. рублей на 1 096 дней) проценты начисляются по периодам. Так, за полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка составит 4,46%. При досрочном расторжении договора проценты за полные периоды сохраняются. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Все вклады, кроме «Надежной гавани», можно пополнять.

Банк «Славия» понизил ставки по вкладам

Банк «Славия» снизил ставки по вкладам. «Славный Капитал» (от 300 тыс. рублей, 5 тыс. долларов/евро, от 91 до 364 дней) в рублях открывается под 5, 85—6,25% (ранее — под 6—6,6%), в долларах — под 1—1,5% (вместо 1,25—2%), в евро — под 0,05—0,2% годовых (прежде — под 0,1—0,3%).

По депозиту предусмотрены дополнительные взносы, а также расходные операции. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Накопи Капитал» (от 300 тыс. рублей, 10 тыс. долларов/евро на 181 и 364 дня) в рублях оформляется под 6,2—6,55% (до этого — под 6,6—7%), в долларах — под 1,78—2,18% (ранее — под 1,85—2,35%), в евро — под 0,15—0,3% годовых (прежде — под 0,25—0,4%). Пополнять вклад нельзя. Проценты ежемесячно капитализируются.

Доходность депозита «Славный Максимум» (от 700 тыс. рублей, 10 тыс. долларов/евро на 181 и 364 дня) в рублях составит 6,36—6,76% (прежде — 6,81—7,26%), в долларах — 1,81—2,21% (вместо 1,91—2,41%), в евро — 0,16—0,31% годовых (ранее — 0,25—0,41%). Дополнительные взносы не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Банк «Металлург» снизил ставки по вкладу «Актуальный»

Банк «Металлург» понизил ставки по вкладу «Актуальный». Доходность депозита в долларах составит 2,3% (вместо 2,75%), в евро — 0,08% годовых (ранее — 0,15%). Минимальная сумма — 10 тыс. долларов или евро. Срок — 367 дней. Возможно пополнение, а также расходные операции. При досрочном расторжении договора свыше 31 дня проценты выплачиваются по ставке вклада. Выплата процентов осуществляется ежемесячно.

Эксперт Банк уменьшил ставки по двум вкладам

Эксперт Банк понизил ставки по двум вкладам. Депозит «Надежный» оформляется под 6,3—6,6% годовых (ранее — под 6,6—6,9%). Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

Доходность «Классического» составит 6,6—6,9% годовых (прежде — 7,1—7,4%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Минимальная сумма вкладов составляет 50 тыс. рублей. Срок — один год и один день и 540 дней.

Дополнительные взносы не предусмотрены.

Банк «Международный Финансовый Клуб» снизил ставки по двум вкладам

Банк «Международный Финансовый Клуб» снизил ставки по вкладам «Оптимальный» и «МФК Максимум».

Доходность «Оптимального» составит 6,4—6,6% (вместо 6,6—6,8%), а «МФК Максимум» — 6,8—7,3% годовых (ранее — 6,9—7,5%). Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок — шесть и 12 месяцев. Пополнять депозиты можно в первые три дня срока действия договора. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Банк Казани понизил ставки по вкладам в рублях

Банк понизил ставки по вкладам в рублях на 0,25 п. п. Доходность депозита «Городской Стабильный» (от 5 тыс. рублей) с выплатой процентов в конце срока (на 31, 91, 181, 367, 550 и 730 дней) составит 4,25—5,75%, а с ежемесячной выплатой процентов (на 91, 181, 367, 550 и 730 дней) — 4,75—5,5% годовых.

По вкладу «Городской Пенсионный» (от 1 тыс. рублей) доходность при выплате процентов в конце срока (на 31, 91, 181, 367, 550 и 730 дней) составит 4,5—6%, а при ежемесячной выплате процентов (на 91, 181, 367, 550 и 730 дней) — 5—5,75% годовых.

Доходность депозита «Миллениум» (от 50 тыс. рублей) составит 5%, а «ВИП Миллениум»

(от 1 млн рублей) — 6% годовых. Срок — 367 дней. Возможны расходные операции.

«Премиум» (от 10 млн рублей на 181, 367 и 550 дней) открывается под 6,5% годовых.

Проценты по этим трем вкладам выплачиваются в конце срока.

Все депозиты можно пополнять.