Джей энд Ти Банк, «дочка» одноименного чешского банка (J&T Bank), собирается расширить присутствие в России, рассказали газете «Коммерсант» участники рынка. В качестве потенциальной покупки рассматривается банк «Славянский Кредит».

По словам одного из источников издания, собственник последнего хочет проститься с банковским бизнесом ввиду низкой доходности и высоких регуляторных рисков. «Бизнес максимально свернут, банк готов к продаже», — говорит собеседник «Коммерсанта».

По словам источника, знакомого с позицией Джей энд Ти Банка, финучреждение «в последнее время проявляет активность по покупке средних российских банков по цене 0,9—1 капитал, при этом речь идет только о чистых, подготовленных к продаже кредитных организациях». В планах «Джей энд Ти» — покупка одного-двух банков в год в Москве или максимально близко к столице, присоединение и дальнейшее развитие бизнеса, знают собеседники газеты.

В Джей энд Ти Банке и «Славянском Кредите» не ответили на запросы «Коммерсанта».

Напомним, летом этого года было объявлено о присоединении к Джей энд Ти Банку «Банкхауса Эрбе». В прошлом году к Джей энд Ти Банку был присоединен банк «Хованский».



Конечными бенефициарами банка «Славянский Кредит» выступают председатель правления, член совета директоров Михаил Васильев и совладелец группы «Патеро» Теимураз Хихинашвили, владеющие кредитной организацией в равных долях (по 50%).